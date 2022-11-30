الأمير وليام فى موقف صعب بسبب فوز إنجلترا على ويلز

جدة - نرمين السيد - ظل الأمير وليام على الحياد خلال مشاركته فى دعم فريقى إنجلترا وويلز لكرة القدم خلال اللقاء الذى جرى بين المنتخبين اليوم وانتهى بفوز إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد على ويلز، فى كأس الغالم والتى يعد هو أميرها وولى العهد البريطانى.





وقبل اللقاء قال الأمير ويليام على موقعه أولاً باللغة الإنجليزية ثم بالويلزية: "ها نحن ... فليفوز الفريق الأفضل!".

وقال خبير فى الشئون الملكية لموقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ويليام كان "بين المطرقة والسندان" فيما يتعلق بدعمه، نظرًا لمنصبه كرئيس منذ فترة لاتحاد كرة القدم فى إنجلترا، وكذلك بلقب أمير ويلز والذى اكتسبه بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

وأدان مشجعو ويلزيون غاضبون، الذين يدعم بعضهم استقلال بلادهم عن التاج البريطانى، ويليام لتفضيله منافسيهم بعد أن زار منتخب إنجلترا وأعطاهم أرقام قمصانهم كرئيس الاتحاد الانجليزى قبل انطلاق كأس العالم.

ورد ويليام فى ذلك الوقت بأنه ينوى تشجيع كلا الفريقين لكنه لن يتخلى عن ولائه لأنه يريد أن يظل ملتزماً بواجباته.

يذكر أن الأمير ويليام أمضى سنوات عديدة كرئيس لاتحاد كرة القدم فى إنجلترا.

والتقى الأمير وليام بـ 26 لاعباً فى إنجلترا والمدير الفنى لإنجلترا جاريث ساوثجيت قبل أن يستقلوا رحلتهم المتجهة إلى قطر فى اجتماع خاص فى سانت جورج بارك فى بورتون أبون ترينت - وهى الخطوة التى سرعان ما أثارت انتقادات من الممثل الويلزى مايكل شين، الذى وصف الاجتماع بأنه "غير مناسب كليًا".