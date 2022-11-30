اكتشاف متفجرات من زمن الحرب بمدينة كانتربرى البريطانية

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة مدينة كانتربرى أنه تم إغلاق الطرق بينما تحقق الشرطة فى النتائج فى وسط كانتربرى، حيث تعتقد الشرطة أن المتفجرات تشبه "قذائف المدفعية" بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الشرطة بمقاطعة "كنت" اليوم الثلاثاء، بسبب العثور على ما يشبه قذائف المدفعية فى حديقة منزل سكنى فى منطقة سانت بيترز بليس فى كانتربرى.

وسيحضر فريق من وزارة الدفاع للمنطقة لدراسة ما يشتبه فى كونه قذائف مدفعية كما أقامت الشرطة طوقا أمنيا بالمنطقة كإجراء احترازى.