نصائح مهنية وعاطفية.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

عليك أن تعرف كيف ممكن أن تدير أمورك بشكل جيد حتى لا تتورط فى أى أزمة فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد،اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي, القمر فى مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة.

برج الثور

احذر من الأفكار السلبية التى يمكن أن تخطر على بالك صباحاً حيث أنها من الممكن أن تبرمج يومك كله بالأحاسيس السلبية، وركز انتباهك على الأشياء الإيجابية، وابدأ يومك بنظرة سليمة تجاه الأشياء. الأمر المهم اليوم هو أن تنظر إلى المستقبل بإشراق وأن تقوم بحساب الحسابات الضرورية التى تمكنك من التخطيط الصحيح.

برج الجوزاء

تذكر السعادة شعور داخلى، البشر جميعهم تمر بحياتهم مواقف سعيدة وأخرى حزينة، الحياة لا تمضى على وتيرة واحدة ، لكن الأشخاص يختلفون برؤيتهم للحياة بالتفاؤول، اجتماعيا: اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة، اخرج إلى الدنيا واعرف أكثر عن العالم فأنت تحتاج فى المرحلة الحالية إلى التجديد الكامل فى حياتك.

برج السرطان

يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات خلال الأيام المقبلة، عليك أن تتعرف كيف يمكن أن تهتم بكل الأمور العالقة حتى لا تخسر أى منهم، كما أنه من الضرورى أن تكون غلى قدر المسئولية فيما يتعلق بعملك.

برج الأسد

إذا كنت تبدو متعباً، حاول أن تعيش حياة أكثر انتظاماً. شدّ يدك على محفظتك، وإلا ستصرف مالك على نزواتك. أما النفقات الأخرى، التى لا غنى عنها فى الحقيقة، ستفرض نفسها.

حاول الاسترخاء فى الطبيعة بعيدا عن ضغط العمل او حاول تجديد علاقاتك العاطفية عبر التواصل مع الأحباب، الأصدقاء أو الأقرباء.

برج العذراء

علاقاتك مع أصدقائك ستكون أفضل بكثير من عادية، أمورك المالية مستقرة مع احتمال كبير بالتحسن فى الأيام القادمة، عاطفيا أنت مستقر وتبحث عن أمل جديد، وتذكر السعادة الفردية جزء من سعادة الآخرين.

العلاقات الأسرية، علاقات الصداقة الحقيقية، صلة الرحم، العطف على الفقراء صفات طبية أمر الله بها لما لها من رد فعل إيجابى للشعور بالسعادة.

برج الميزان

لابد من السعى لمواكبة الجديد والمتطور فى هذه الحياة، فعالمنا اليوم سريع التغير، لذا التحلى بالعلم، والعمل، والسعى لمواكبة التغييرات الجيدة المفيدة عامل من عوامل الاحساس بالنجاح والسعادة الداخلية.

حاول أن تتخلص من الروتين و تبعده عن حياتك، بعض الصعوبات فى العمل من الممكن ان تجعلك عصبيا لا تنقل مشاكل العمل إلى البيت.

برج العقرب

عليك القيام به هو التفكير العملى والفعلى لأن تكون سعيد، يمكنك البحث عن الأشياء الصغيرة لحياة إيجابية وجميلة، وسوف تشعر بأنك شخص أكثر سعادة وأكثر تفاؤلا.

أنت تطمح إلى الإثارة و تفكر بالمبادئ الكبيرة والطريق إلى المستقبل.

انطلق قدماً، مع ذلك، فيجب أن تغطّى تفاصيل صغيرة ويجب أن تأخذ خطوات أصغر. الحبيب يريدك ان تهتم به اكثر لا تكن بخيلا اذا كنت فى علاقة عاطفية.

برج القوس

حاول اتباع قوانين السلامة المهنية وابتعد عن كل ما يجعلك متوترا أو عصبيا خلال هذه الفترة ومن المسائل الأساسية التى يجب دراستها ومعرفتها فى معرفة نقاط الضعف التى تسبب المشاكل لإمكانية علاجها وتكون اكثر سعادة.

افهم العيوب بشكل أفضل وحاول علاجها وحلها لتكن أكثر تفائلا.