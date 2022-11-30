روسيا تطلق دفعات جديدة من أقمار الاتصالات والإنترنت

جدة - نرمين السيد - وقال مدير شركة "RSCC" الروسية أليكسى فولين :"حتى عام 2030 نخطط لاستبدال 7 أقمار من أصل 12 قمرا من أقمار Express، لأن الأقمار المطلقة سابقا ستكون قد استكملت عمر خدمتها الافتراضى".

ووفقا لفولين فإن الشركة تخطط لإطلاق قمر Express-AMU6 عام 2029 وليس عام 2027 كما كانت الخطط سابقا، أما أقمار Express-36 و Express-AMU8 و Express-AT3 و Express-AT4 فستؤجل عملية إطلاقها إلى عام 2030 أيضا بدلا من عام 2029 كما كان مخططا، و تم تأجيل موعد إطلاق قمر Express-40 من عام 2028 إلى عام 2030، وسيطلق قمر Express-AMU5 عام 2029.

وكانت " RSCC" قد ذكرت فى وقت سابق أنها تخطط لإطلاق قمر Express-AMU6 عام 2027، وأقمار Express-40 و Express-R1 عام 2028، وأقمار Express-AT3 و AT4 فى عامى 2029 و2030. كما خططت لإطلاق Express-AMU5 و Express-R2 ، و Express-R3 عام 2032.

ويأتى إطلاق أقمار Express فى إطار مشروع Sphere الذى تخطط روسيا فى إطاره لإطلاق مئات الأقمار الصناعية المخصصة لتوفير خدمات الاتصال وخدمات الإنترنت للأرض، إضافة إلى أقمار المراقبة واستشعار الأرض عن بعد.