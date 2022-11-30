سحابة عملاقة تغطى سماء ينبع بالسعودية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حيث حولت السحابة العملاقة النهار إلى ليل فى مدينة ينبع السعودية، لاسيما أنها متشبعة بمياه الأمطار. وكانت منطقة ينبع فى السعودية شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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