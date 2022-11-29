جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، مساء اليوم الثلاثاء، أن التغيير كان سارى المفعول اعتبارًا من الأربعاء الماضى.
وكتبت منصة تويتر: "اعتبارًا من 23 نوفمبر 2022، لم يعد موقع Twitter يفرض سياسة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19".
يذكر أن منصة تويتر شهدت العديد من التغييرات المهمة، التى شملت تسريح ما يصل لربع الموظفين، منذ استحواذ رائد الأعمال إيلون ماسك عليها فى صفقة بقيمة 44 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تتخلى عن سياسة مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بـ«كورونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.