تويتر تتخلى عن سياسة مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بـ«كورونا»

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، مساء اليوم الثلاثاء، أن التغيير كان سارى المفعول اعتبارًا من الأربعاء الماضى.

وكتبت منصة تويتر: "اعتبارًا من 23 نوفمبر 2022، لم يعد موقع Twitter يفرض سياسة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19".

يذكر أن منصة تويتر شهدت العديد من التغييرات المهمة، التى شملت تسريح ما يصل لربع الموظفين، منذ استحواذ رائد الأعمال إيلون ماسك عليها فى صفقة بقيمة 44 مليار دولار.