شركة بريطانية تبتكر أغلفة قابلة للأكل من الأعشاب البحرية

جدة - نرمين السيد - ويهدف ابتكار الشركة لهذه الأغلفة إلى تجنب "التغليف بالبلاستيك" وهى على شكل فقاعة، وتستخدم هذه الأغلفة لجميع أنواع السوائل، كما أنها تقلل تلوث البيئة والمحيطات، وبحسب ما نشرته الشركة فإن "الأغلفة" تتحول إلى قطعة حلوى عند مضغها.

وقالت الشركة إن هذه الابتكارات تحد من الاعتماد على البلاستيك، من أجل تفادى خطر مضاعفة النفايات 3 مرات بحلول 2060، وبعد الاختبار وجدت الشركة أن مستخلصات الأعشاب البحرية قادرة على المحافظة على البيئة من التلوث.

وتعتمد الصيغة الجديدة التى نفذتها الشركة على تطوير غلاف بلا طعم ولا رائحة إلا أنه قابل للأكل ويحفظ الطعام من الفساد لفترة طويلة.