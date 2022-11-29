إنجاز جديد بدولة عربية.. اكتشاف معادن جديدة لم يعرفها البشر من قبل

جدة - نرمين السيد - ويذكر أنه كان قد تم اكتشاف النيزك، فى الصومال عام 2020، على الرغم من أن رعاة الإبل المحليين يقولون إنه كان معروفا لهم منذ أجيال.

وبحسب "سكاى نيوز"، أطلق العلماء الغربيون على النيزك اسم «العلى» لأنه تم العثور عليها بالقرب من مدينة العلى، فى منطقة حيران.

قال كريس هيرد، الأستاذ فى قسم علوم الأرض والغلاف الجوى فى جامعة ألبرتا: إنه أثناء قيامه بتصنيف الصخور، لاحظ وجود معادن "غير عادية".

وطلب هيرد من أندرو لوكوك، رئيس مختبر المسبار الدقيق الإلكترونى فى الجامعة، التحقيق فى الأمر، وفى اليوم الأول الذى أجرى فيه بعض التحليلات، توصل إلى معدنين جديدين.

وأضاف هيرد أن هذه المعادن الجديدة يمكن أن تساعد فى فهم كيفية عمل "مختبر الطبيعة" وقد يكون لها استخدامات غير معروفة فى العالم الحقيقى حتى الآن.

قال هيرد فى هذا النيزك بالذات لدينا اثنان من المعادن الموصوفة رسميا والتى تعتبر جديدة على العلم، لقد تم تسميتهم "العلى"، على اسم موقع اكتشاف النيزك، و"ليندى إيلكنس تانتو"، على اسم المحقق الرئيسى فى مهمة لناسا تهدف لإرسال مركبة فضائية إلى كويكب غنى بالمعادن.

ويود علماء جامعة ألبرتا فحص عينات أخرى من نفس النيزك، لكن هيرد قال إن هناك تقارير تفيد بنقله إلى الصين.