جدة - نرمين السيد - وأشارت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى تقرير إلى أن خطوة آبل قد تكون مدمرة لشركة ماسك التى اشتراها مؤخرا، مقابل 44 مليار دولار.
وقال ماسك، فى واحدة من عدة تغريدات، استهدفت شركة آبل ورئيسها التنفيذى بسبب التحركات المزعومة التى يمكن أن تضعف من أعمال تويتر: "هددت آبل أيضًا بحجب تويتر على متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لا تخبرنا بالسبب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يتهم آبل بحجب تويتر.. و«سى إن إن» تصفها بالخطوة المدمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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