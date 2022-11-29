إيلون ماسك يتهم آبل بحجب تويتر.. و«سى إن إن» تصفها بالخطوة المدمرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى تقرير إلى أن خطوة آبل قد تكون مدمرة لشركة ماسك التى اشتراها مؤخرا، مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك، فى واحدة من عدة تغريدات، استهدفت شركة آبل ورئيسها التنفيذى بسبب التحركات المزعومة التى يمكن أن تضعف من أعمال تويتر: "هددت آبل أيضًا بحجب تويتر على متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لا تخبرنا بالسبب".