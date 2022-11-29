بعد FTX.. «بلوك فاى» للعملات المشفرة تعلن إفلاسها

وقالت "بلوك فاى"، مقرضة العملات المشفرة، فى بيان، الاثنين، إنها استعانت بالفصل الحادى عشر من قانون الإفلاس الأمريكى، بما يسمح لها بمواصلة العمل مع وضع خطط سداد للدائنين، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية".
أوضحت الشركة أنها قد تتأخر فى عمليات الاسترداد بسبب إفلاس منصة "FTX". وبحسب طلب الإفلاس فإن أصول "بلوك فاى" تبلغ مليار دولار، فيما تبلغ المطلوبات 10 مليارات دولار.
ولا يزال لدى الشركة حوالى 257 مليون دولار من السيولة النقدية، وقالت إنها ستبدأ "خطة داخلية لتقليل النفقات على نحو كبير، بما فى ذلك تكاليف العمالة".
وتعرضت الأصول الرقمية لضربة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسط أزمة فى السيولة عرضت الكثير من الشركات العاملة بالقطاع لمخاطر الإفلاس، ما أثار مخاوف المستثمرين وأضعفت ثقتهم فى هذه الأصول.
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