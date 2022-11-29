اختبئوا فى أغرب مكان.. رحلة 3 مهاجرين غير شرعيين إلى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وأنقذ خفر السواحل الإسبانى، المهاجرين الثلاثة الذين كانوا مختبئين على دفة ناقلة ضخمة للنفط وصلت إلى جزر الكنارى هذا الأسبوع.

واستغرقت رحلة السفينة من لاجوس فى نيجيريا، حتى جزر الكنارى حوالى 11 يوما، وفقا لموقع تتبع السفن "مارين ترافيك".

وبحسب "سكاى نيوز"، نُقل الرجال إلى الميناء، وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إى إف إى" إنهم تلقوا العلاج فى المستشفى.

فى أكتوبر 2020، اختفى 4 أشخاص على دفة ناقلة نفط من لاجوس، واختبؤوا لمدة 10 أيام قبل أن تكتشفهم الشرطة أثناء وصول السفينة إلى لاس بالماس.

يذكر أنه يوجد زيادة فى عدد المهاجرين الذين يعبرون من شمال إفريقيا إلى جزر الكنارى بشكل كبير منذ عام 2019.