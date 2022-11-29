جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى "أن قرارها مرتبط بمخالفات تتعلق بـ Meta أدت إلى تسريب بيانات المستخدمين عبر منصات فيسبوك".
وأوضحت الهيئة أنها "قررت فرض الغرامة المذكورة بعد أن أنهت تحقيقا يتعلق بـ Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) التى تتحكم ببيانات فيسبوك، وطالبت شركة Meta باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تسرب بيانات المستخدمين".
وكانت هيئة مراقبة البيانات الإيرلندية Meta قد بدأت تحقيقا فى 14 أبريل عام 2021 بناء على تقارير وسائل الإعلام التى أشارت إلى اكتشاف تداول بيانات شخصية عبر الإنترنت لمستخدمى فيسبوك، وتعاونت الهيئة فى تحقيقاتها مع هيئات حماية البيانات المختصة فى الاتحاد الأوروبى.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن متحدثا باسم Meta قال "إن الشركة ستراجع قرار اللجنة وتحدد ما إذا كانت ستستأنف إمكانية النظر بالقرار لمعالجة هذا الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتسريب بيانات المستخدمين.. أيرلندا تغرم Meta قدرها 265 مليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.