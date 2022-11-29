لتسريب بيانات المستخدمين.. أيرلندا تغرم Meta قدرها 265 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى "أن قرارها مرتبط بمخالفات تتعلق بـ Meta أدت إلى تسريب بيانات المستخدمين عبر منصات فيسبوك".

وأوضحت الهيئة أنها "قررت فرض الغرامة المذكورة بعد أن أنهت تحقيقا يتعلق بـ Meta Platforms Ireland Limited (MPIL) التى تتحكم ببيانات فيسبوك، وطالبت شركة Meta باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تسرب بيانات المستخدمين".

وكانت هيئة مراقبة البيانات الإيرلندية Meta قد بدأت تحقيقا فى 14 أبريل عام 2021 بناء على تقارير وسائل الإعلام التى أشارت إلى اكتشاف تداول بيانات شخصية عبر الإنترنت لمستخدمى فيسبوك، وتعاونت الهيئة فى تحقيقاتها مع هيئات حماية البيانات المختصة فى الاتحاد الأوروبى.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن متحدثا باسم Meta قال "إن الشركة ستراجع قرار اللجنة وتحدد ما إذا كانت ستستأنف إمكانية النظر بالقرار لمعالجة هذا الأمر".