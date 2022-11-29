شراكة بين عملاقى اتصالات فى كوريا الجنوبية وسنغافورة لدفع خدمات ميتافيرس

ونقلت صحيفة "كوريا هيرالد" عن بيان اليوم الثلاثاء أن الجانبين اتفقا فى إطار شراكتهما على العمل معا لبدء مشروع ميتافيرس فى سنغافورة وتوسيع المشروع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام.
وصرحت الرئيس التنفيذى للمستهلكين فى سينجتيل، آنا ييب، حسبما نقلت عنها "كوريا هيرالد": "ستؤدى الشراكة مع شركة الاتصالات الكورية الجنوبية إلى الابتكار فى قطاع ميتافيرس، وستساعد سينجتيل على إظهار إمكاناتها فى تقنية الجيل الخامس المتميزة التى توفر تجربة جديدة فى الخدمة الرقمية".
وسيكون عملهما التعاونى الأول هو توطين منصة ifland الافتراضية داخل عالم ميتافيرس الخاص بشركة الاتصالات الكورية الجنوبية لتلبية اهتمامات المستخدمين فى سنغافورة مثل المساحات والشخصيات (أفاتار) الافتراضية التى تحمل موضوعات حصرية تخص سنغافورة.
واتفقت الشركتان أيضًا على السعي للتعاون فى مجالات أخرى من الأعمال، بما فى ذلك التشفير الكمى، بالإضافة إلى التقدم الكبير فى خدمات ميتافيرس.
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