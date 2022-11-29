ثعبان يسحب طفلا لحمام السباحة فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك طفلا كان يقف على حافة حمام السباحة الموجود بحديقة منزله فى ولاية نيو ساوث ويلز، وتفاجئ بقدوم ثعبان من الأدغال حتى يعضه.

ولم يتمكن الطفل من الهروب لأنه سرعان ما لف الثعبان نفسه الذى يبلغ طوله 10 أقدام على جسد الطفل وسحبه للماء.

وأدرك جد الطفل البالغ 76 عاما، الواقعة وسرعان ما جرى لأجل إنقاذه وسحبه للسطح، وتمكن من خنق الثعبان.

وأشار الأب إلى أنه واجه حوالى 10 ثعابين فى منزله على مدار 3 عاما، لأن أستراليا عى موطن لنحو 15 نوعا من الثعابين وأنها ليست سامة ولكنها تقتل فريستها من خلال اللف على الجسد.

وتم علاج الطفل من الجروح الناتجة عن عضة الثعبان فى ساقه، بالإضافة إلى بث حالة من الاطمئنان لطفل بأن الثعبان ليس ساما.