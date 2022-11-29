لسهولة التعامل.. مزايا نظام «Android 13»

جدة - نرمين السيد - ويأتى نظام "Android 13" بالعديد من المزايا الجديدة مثل دعم "Bluetooth LE Audio"، بالإضافة إلى اللغة.

وهناك عدد من المزايا المهمة فى نظام التشغيل "أندرويد 13" التى يتمتع الأفراد بها عند استخدام هواتفهم، منها:

-تغيير اللغة للتطبيقات:

يسمح نظام التشغيل "أندرويد 13" المستخدمين بتعيين اللغة لكل تطبيق، لذا يمنح لهم فرصة اختيار تطبيق معين وتغيير اللغة.

ويحتاج المستخدم إلى دخول الإعدادات واختيار النظام والانتقال إلى قائمة "اللغة والإدخال" ثم الضغط على لغات التطبيق وبعدها يجب اختيار التطبيق واللغة المرغوب فيها.

-التحقق من التطبيقات النشطة بالخلفية:

فى حالة الشكوى من استنزاف البطارية يمكن التحقق من التطبيقات التى تعمل فى الخلفية، وذلك من خلال اسحب لأسفل مرتين من شريط الإشعارات، وبجانب الإعدادات نجد "تطبيقات X نشطة" ويكشف بعدها عن التطبيقات النشطة فى الخلفية ومن الممكن منعها أو إيقافها.

-استخدم رموز QR دون أى تطبيق:

يسمح النظام فى مسح رموز QR دون الحاجة إلى أى تطبيق، ونحتاج إلى السحب لأسفل إلى قائمة مربعات الإعدادات السريعة من أعلى الشاشة والسحب لأسفل مرة أرى ونجد أيقونة لتحرير التخطيط ثم البحث عن "Scan QR code" والضغط عليه طويلا.