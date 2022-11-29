جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك سيدة جاءت لتتناول طعام فى إحدى مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب تأخير مكرونة الميكروويف والجبن الخاصة بها واستغراقها وقت أطول من المحدد، قررت المرأة التى تدعى "أماندا راميريز" رفع دعوة على المطعم مقابل 5 ملايين دولار. واتهمت المرأة التى من جنوب فلوريدا بممارسات تجارية خادعة وغير عادلة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "واشنطن بوست". وقالت المرأة: "إن الشركة انتهكت القانون الفيدرالى، بقولها إن أكواب فيلفيتا التى يمكن تسخينها فى الميكروويف والجبن تستغرق 3.5 دقيقة لإعدادها، واستغرقت وقتا أكثر من ذلك". واتهمت راميريز الشركة الأمريكية بالاحتيال والإعلان الكاذب والمضلل والإهمال والتضليل غير المشروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكية تقاضى مطعما بسبب تأخير طلبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.