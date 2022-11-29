بطارية كبيرة وسعر رخيص.. فيفو تطرح هاتفا جديدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "vivo Y02" بمجموعة من المواصفات والإمكانيات الجبارة التى تجعلها تنافس غيره من الهواتف وبسعر رخيص. ويُطرح الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.51 بوصة، كما يزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بالإضافة إلى أخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ببطارية قوية حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، أما ذاكرة الوصول العشوائى تصل سعتها إلى 3 جيجابايت ، و 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويتوفر الهاتف باللون الرمادى والأزرق وبسعر يبلغ حوالى 95 دولارا أى 2300 جنيه مصرى.

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