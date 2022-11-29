هنا الغورية.. دوت الخليج داخل أقدم محل لتصنيع «طربوش الأفندى» (صور)

جدة - نرمين السيد - فى محل قديم يحمل بين طيات جدرانه عبق الماضى، يقف أبناء عائلة "الطرابشى" بمنطقة الغورية، لتصنيع العمم الأزهرية، للعلماء والقراء، بحرفية شديدة، إذ إنها مهنتهم أبا عن جدًا.





المحل الأقدم فى تخصصة بالغورية التى أبهرت الدنيا بمنتجاتها، بدأ أعماله منذ أيام الوالى سعيد، أحد أبناء محمد على باشا، وعرف حينها بتصنيع الطرابيش "للأفندية".

ومنذ افتتاحه لم يتغير اسمه، فعنوانه بات محطة معروفة بالشارع "محمد أحمد الطرابيشى"، كما أن الأبناء لم يفرطوا فى مهنة الأجداد وأخذوا على عاتقهم عهدًا أن يواصلوا العمل فيها جيلا بعد جيل، بحسب حديثهم لـ "دوت الخليج".

عن مراحل تصنيع الطرابيش، يقول الحفيد الأصغر، إنهم يستخدمون "الخوص، وصوف الجوخ، ومادة النشا، واللاصقة، مبينا أن مقاس الطربوش يختلف من شخص لآخر حسب مقاس الدماغ.

ويتابع: مراحل عمل الطربوش تبدأ من أخد المقاس، بالخوص أولا، ثم يدخل بعدها مرحلة الخياطة، ثم يتم أخد المقاس الخاص بقماش الصوف، مرة ثانية، وبعدها يجرى تبطين الخوص بالقماش، ويدخل تحت المكواة، ثم يوضع الزرع فى منتصفه، ويسلم للزبون.