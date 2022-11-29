أخلاقنا الجميلة.. آداب زيارة الأهل والأصدقاء (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى آداب زيارة الأهل والأصدقاء.
ويجب على الفرد عند زيارة الأهل أو الأصدقاء تحديد موعد مسبق لتلك الزيارة وتجنب عنصر المفاجأة بالإضافة إلى اختيار الوقت واليوم المناسب لهم حتى لا يتسبب لديهم الضيق والإزعاج والحرج.
ولا ينصح بطول مدة الزيارة، لأن الزيارة الطويلة تشعر الأفراد بالضيق والتغافل عن مسؤولياتهم.
ويفضل استغلال وقت الزيارة فيما هو نافع ومفيد، بالإضافة إلى التحفظ وقتها فى الأقوال والأفعال.
وعلى الفرد التفكير فى وقت الآخرين لذا لا يصح تكرار الزيارة فى فترات متقاربة من الزمن.
ومن بين الآداب التى يجب مراعتها وقت الزيارة: غض البصر عن محارم المنزل، وعدم الجلوس حتى يأذن صاحب البيت ، وعدم رفع الصوت حتى لا يتسبب فى إزعاج الآخرين.
وعند مصاحبة الأطفال يجب عند تركهم يلعبون فى المنزل وعدم إطلاق العنان فى أثاث المنزل.
كما يجب على الشخص اصحطاب حلوى أو هدية لطيفة عند الزيارة، وإظهار الرضا بما يقدم له من طعام أو شرابـ بالإضافة إلى تقديم الشكر لهم على الاستضافة.
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