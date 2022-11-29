لتفادى الهاكرز.. تحذيرات الخبراء لمستخدمى هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن تلك الميزة تهدد خصوصية المستخدمين، وتسهل من معرفة الهاكرز للمواقع الخاصة. وأوضح الخبراء أن هواتف أيفون تحتوى على ميزة خدمات الموقع حتى تسجل تحركات المستخدم وتقديم خدمات أخرى التى منها توفير معلومات توقيت مخصصة حول الرحلة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالخرائط والتقويم والصور. ولاكتشاف الموقع عبر هواتف آيفون، يجب: - فتح الإعدادات عبر الهاتف واختيار الخصوصية. - الضغط فوق خدمات الموقع ثم الانتقال أسفل الصفحة والنقر فوق خدمات النظام. - الانتقال إلى علامة التبويب الخاصة بالمواقع المهمة ثم طلب تسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بك. - يظهر بعدها معاينة للأماكن الحديثة التى تم تسجيلها. ولحذف المواقع المهمة لدى مستخدمى هواتف أيفون، نحتاج إلى إلى تشغيل المواقع المهمة فى القائمة الصحيحة. ويجب على المستخدم الضغط فوق زر مسح المحفوظات داخل المواقع المهمة، وإيقاف تشغيل خدمات الموقع تماما.

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