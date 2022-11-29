بعد تداول صور زفاف نجم «ذا فويس كيدز».. المتابعون لـ أمير عمورى: كبرت امتى

جدة - نرمين السيد - وبعد تداول صور أمير عمورى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بدأ الكثير يتساءل عن من هو أمير عمورى؟.

أمير عمورى

أمير عمورى هو اسم ارتبط بالأذهان منذ ظهوره فى برنامج "ذا فويس كيدز" والذى تمكن من الانضمام لفريق الفنان تامر حسنى، ونجح فى الوصول إلى مستويات متقدمة.

وفاز أمير عمورى منذ برنامج "ذا فويس كيدز" بمكانة كبيرة لدى الجمهور بسبب صوته وطلته المبهجة.

صور أمير عمورى

صدمة الجمهور

وتفاجأ الجمهور بعد نشر أمير عمورى صوره خلال حفل زفافه، وعلق عليها قائلا: "رزقنى الله بكى .. وأيقنت أنك أجمل أرزاقى.. ما فى مبروك يا حبايبى".

وشعر الجمهور بالصدمة بعد رؤية صوره فى حفل زفافه، وعلق المتابعون: "كان امبارح لسه ذا فويس متهزرش بقى"، "أنا كنت أكبر منك وانت تزوجت وأنا لسه بتابع ذا فويس"، "هو انتوا السنين عندكوا بتجرى زى عندنا"، "كبرت امتى".

أول ظهور

ظهر أمير عمورى لأول مرة للجمهور خلال برنامج "ذا فويس كيدز" وذلك فى عام 2016، وكان عمره وقتها 11 عاما.

وتمكن فى تقديم العديد من الأغانى التى نجح خلالها فى الحصول على شهرة واسعة.