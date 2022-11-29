«تويتر» قد يفكر فى زيادة عدد أحرف التغريدات من 280 إلى 420

جدة - نرمين السيد - تسمح المنصة للمستخدمين بتغريد الأفكار والآراء فى 280 حرفًا فقط، وكانت الحالة على هذا النحو خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك، يبدو أن مالك "تويتر" الجديد قد يفكر فى زيادة الحد فى المستقبل القريب من 280 إلى 420.

قال ماسك أيضًا إن المنصة ستظهر "عفوًا عامًا" تجاه الحسابات المعلقة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهذا يعنى أن العديد من المشاهير والشخصيات يمكنهم العودة إلى تطبيق Bird قريبًا.

أعرب ماسك عن اهتمامه بزيادة عدد الأحرف البالغ 280 حرفًا فى تغريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كتب أحد المستخدمين: "تويتر يجب أن يجعل الحد الأقصى لعدد الأحرف 420 بدلاً من 280 حرفًا مزعجًا"، ليجيب ماسك: "فكرة جيدة".

فى أيامها الأولى، اقتصرت تغريدات "تويتر" على 140 حرفًا نظرًا لأن الخدمة اعتمدت بشكل كبير على الرسائل القصيرة التقليدية، والتى كان لها عدد أحرف مماثل لكل رسالة، وكان قد زاد "تويتر" عدد الحروف من 140 إلى 280 فى عام 2018.

قد يبدو رد ماسك جافًا وآمنًا، لكنه أجرى استطلاعات الرأى وأخذ ملاحظات المستخدمين حول ما يجب إضافته إلى النظام الأساسى.

فى وقت سابق من أبريل، سأل ماسك المستخدمين عما إذا كانوا يرغبون فى رؤية خيار "تحرير تغريدة"، وأجاب الكثير "نعم".

طرح "تويتر" بسرعة زر تحرير جديد للمستخدمين الذين لديهم اشتراكات "تويتر بلو" بعد نتائج الاستطلاع، وأجرى ماسك استطلاعًا فى الآونة الأخيرة، وسأل المعجبين عما إذا كان ينبغى للمنصة إعادة حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وافق معظم المستخدمين على عودة ترامب، ورفع ماسك التعليق فى اليوم التالى، وتم تعليق حساب الرئيس الأمريكى السابق بزعم التحريض على أعمال الشغب فى الكابيتول الأمريكية فى يناير 2021، ولم يغرد ترامب بعد من حسابه القديم.