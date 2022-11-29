إطلاق قمر صناعى روسى تابع لوزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعى من طراز سويوز-2.1 بى تم بشكل روتيني، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس". وأضافت الوزارة أن "المركبة الفضائية وضعت القمر الصناعى فى المدار المحدد لها فى الوقت المحدد.. وتم تحديد القمر الصناعى بإسم كوزموس-2564. وقالت الوزارة إن "الأنظمة الموجودة على متن القمر الصناعى تعمل بشكل روتيني". وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت فى وقت سابق إن قوات الفضاء الروسية أطلقت الصاروخ لصالح الوزارة من ميناء بليسيتسك الفضائى الساعة 6:17 مساءً توقيت موسكو.

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