جرو يرتدى فستان زفاف! (صور)

جدة - نرمين السيد - والتقطت عدسات الكاميرات ظهور الجرو على السجادة الحمراء أثناء مراسم حفل زفاف عروس، فضلا عن جلوسه إلى جوار العروس والتقاط الصور معها، فى منظر مذهل للجميع.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير لـ صحيفة الديلى ميل البريطانية عن تجرؤ شاب أجنبى لم يكشف عن جنسيته على سرقة فستان زفاف خطيبته رغم شرائه من مالها.

ومن جانبها، قالت الفتاة، البالغة من العمر 29 عاما، إن خطيبها سرق فستان زفافها من خزينة ملابسها؛ لأنه يعتقد أنها تضيع المال هباء، وأنه عليها استئجار الفستان بدلا من شرائه!

ولفتت الفتاة إلى أنها وخطيبها البالغ من العمر 33 عامًا يتجادلان منذ مدة حول تكلفة فستانها، حيث أكد أنه يريدها أن تستأجر واحدًا بدلًا من شرائه بالمال، مشددة على أنها اشترت فستان زفافها من مالها الخاص، ولكن عندما نظرت فى خزانة ملابسها فى اليوم التالى وجدته قد اختفى.