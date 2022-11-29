- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - والتقطت عدسات الكاميرات ظهور الجرو على السجادة الحمراء أثناء مراسم حفل زفاف عروس، فضلا عن جلوسه إلى جوار العروس والتقاط الصور معها، فى منظر مذهل للجميع.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير لـ صحيفة الديلى ميل البريطانية عن تجرؤ شاب أجنبى لم يكشف عن جنسيته على سرقة فستان زفاف خطيبته رغم شرائه من مالها.
ومن جانبها، قالت الفتاة، البالغة من العمر 29 عاما، إن خطيبها سرق فستان زفافها من خزينة ملابسها؛ لأنه يعتقد أنها تضيع المال هباء، وأنه عليها استئجار الفستان بدلا من شرائه!
ولفتت الفتاة إلى أنها وخطيبها البالغ من العمر 33 عامًا يتجادلان منذ مدة حول تكلفة فستانها، حيث أكد أنه يريدها أن تستأجر واحدًا بدلًا من شرائه بالمال، مشددة على أنها اشترت فستان زفافها من مالها الخاص، ولكن عندما نظرت فى خزانة ملابسها فى اليوم التالى وجدته قد اختفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جرو يرتدى فستان زفاف! (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.