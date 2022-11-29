إيلون ماسك: أبل تفرض ضريبة سرية 30% على كل ما تشتريه من App Store‌

جدة - نرمين السيد - نشر الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، تويته عبر حسابها الرسمى على موقع التغريدات تويتر، قائلًا: "هل تعلم أن أبل تفرض ضريبة سرية بنسبة 30% على كل ما تشتريه من خلال متجر التطبيقات الخاص بها؟".





وشارك ماسك تويته أخرى من حساب يدعى "واتشير جيرو"، كُتب فيها: تحصل أبل على ضريبة تقدر بـ 30% من مطورى التطبيقات الذين يكسبون أكثر من مليون دولار من خلال App Store‌ على أساس سنوى، ويعادل متجر التطبيقات أبل ضريبة بنسبة 30% على الإنترنت. يذكر أن شركة أبل قامت بتعليق إعلاناتها على تطبيق تويتر بالإضافة إلى شركة أودى الأمريكية لصناعة السيارات الفاخرة بشكل مؤقت على منصة التغريدات منذ أن أكمل ماسك شرائها. يشار إلى أن الإعلانات السنوية على منصة تويتر تبلغ 5 مليارات دولار.

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