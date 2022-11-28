لحظة ثوران أكبر بركان فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأُعلنت بعد ذلك حالة الطوارئ من أجل التأهب فى وقت مبكر تحسبًا لثورانه فى أى لحظة، بحسب السلطات الأمريكية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الحمم البركانية التى تدفقت من أكبر بركان فى العالم، والواقع فى جزيرة هاواى الأمريكية، وظلت داخل قمة البركان، ولكن الاندفاع يمكنه أن يشكل خطرًا للمقيمين القريبين منه، فى حال تغير الظروف.

وغرد مكتب مراقبة البراكين التابع لهيئة المسح الجيولوجية، بعد ثوران البركان، قائلًا: "يبدو أن الحمم البركانية قد تفقدت خارج البركان، ولكن فى الوقت الحالى، لا تزال الفتحات البركانية محصورة داخله"، لافتة إلى هناك مشاورات جارية مع أفراد إدارة الطوارئ، وأن الطاقم المعنى به سيقوم باستطلاع جوى فوق البركان.

ويقدر ارتفاع أكبر بركان فى العالم، الواقع فى جزيرة هاوى، بحوالى 13674 قدمًا، أى ما يعادل 4168 مترًا، وهو ذلك البركان الواقع فى هاواى، والتى يقع فيها 6 براكين نشطة أخرى، وقد ثار حوالى 33 مرة منذ عام 1843، وأظهرت كاميرا تابعة لهيئة المسح الجولوجية الأمريكية شقوقًا بركانية ساطعة داخل الحفرة البركانية على الحافة الشمالية لقمة بركان "ماونا لوا".