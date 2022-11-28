Message Yourself.. واتساب يطلق رسميًا الميزة المنتظرة

جدة - نرمين السيد - وقدم واتساب الميزة للمستخدمين فى التحديث الجديد للتطبيق، حبيث يستطيع المستخدم مراسلة نفسه، أو تسجيل رسائل التنبيه، وإرسال الملاحظات لنفسه.

وأشار واتساب إلى أن الميزة الجديدة ستدعم المستخدمين فى تتبع المهام المطلوب تنفيذها طوال اليوم، أو إرسال الملاحظات للتذكير بالأشياء الواجب فعلها.

وكان واتساب قد اختبر هذه الميزة بالفعل خلال شهر أكتوبر الماضى، ولفت عدد من المستخدمين إلى أن التطبيق سيعمل على تمييز الرسائل برقم الهاتف.

وأشار مستخدمو الإصدار التجريبى للتطبيق إلى أن الميزة تأتى بتزامن سريع، حيث يتم إرسال الرسائل برقم هاتف المستخدم ومن ثم تتم مزامنة الرسائل بشكل تلقائى بين أجهزة المستخدم المتصلة بشبكة الإنترنت.

كيفية استخدام الميزة الجديدة من واتساب

أولًا: فتح تطبيق واتساب.

ثانيًا: البدء فى محادثة جديدة.

ثالثًا: يظهر حساب المستخدم المتصل فى أعلى القائمة.

رابعًا: يستطيع المستخدم النقر على رقم الهاتف الخاص به فى قوائم الاتصال ومن ثم بدء المراسلة.

وتتوفر الميزة الجديدة فى الإصدارات الخاصة بنظامى تشغيل أندرويد و Ios، ومن المقرر أن تتوفر لكافة المستخدمين الفترة المقبلة.