توفيت فى الحال.. حياة سيدة أسترالية تنقلب رأسًا على عقب بسبب حديقة منزلها

جدة - نرمين السيد - انقلبت حياة سيدة أسترالية مسنة رأسًا على عقب مؤخرًا، حيث كانت تعتنى بحديقتها فى مدينة سيدنى، فأصيبت بمرض تنفسى خطير أودى بحياتها، فى حادثة دفعت خبراء الصحة بالمنطقة إلى إصدار توصيات من أجل الوقاية.





ورحلت السيدة عن الحياة وهى فى الستين من عمرها، وكانت تعتنى بحديقة المنزل وتضع خلطة زراعية على النبات، ثم استنشقت بكتيريا يرجح أنها مؤذية وأصابتها بالمرض، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وأوصت السلطات الصحية فى سيدنى من يعتنون بحدائقهم بأن يتوخوا الحذر والحرص عندما يستخدمون الخلطات الزراعية وذلك بعد هذا الحادث.

ومرضت المرأة بشدة بعد إصابتها، وجرى الذهاب بها إلى المستشفى، لكن وضعها الصحى لم يتحسن ففارقت الحياة.

وأوضح جيرمى ماكانلتى، المدير التنفيذى فى قطاع الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، أن هذه البكتيريا تحمل تهديدًا أكبر لكبار السن ومن سبقوا لهم أن دخنوا أو من يعانون ضعفًا فى الجهاز المناعى، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشار المسؤول الصحى إلى أن رش بعض الماء على الخلطات الزراعية يساعد على الوقاية من أى أذى قد يتطاير على شكل غبار إلى الهواء، لأن البكتيريا قد تكون هناك.

ونصح الخبراء من يعتنون بحدائقهم ويمارسون أعمال "البستنة"، بارتداء الكمامة الواقية والقفازات من أجل الوقاية من مخاطر صحية.

وتسعى هذه الإجراءات الوقائية إلى الحماية من بكتيريا قاتلة تسمى بـ "داء الفيالقة"، لأنها تتكاثر بشكل ملحوظ فى المنتجات التى تحتوى على تراب.

وعند الإصابة بداء الفيالقة، فإن عدة أعراض قد تظهر على المصاب مثل ارتفاع حرارة الجسم وصعوبة التنفس والرعشة والسعال وألم فى العضلات، وهى تظهر فى العادة خلال 10 أيام من تاريخ الإصابة.