بـ 225 دولار.. ريلمى تطرح هاتفها الجديد «Realme 10 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme 10 Pro" بمواصفات تجعله ينافس غيره من الهواتف، لتميزه بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.72 بوصة وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابيكسل ومستشعر من نوع "ISOCELL HM6"، وبحجم 1 / 1.67 بوصة، ومستشعر أيضا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4X، بسعتى 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت. ويتمتع ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات. ويُطرح بألوان عدة منها: الأزرق المتدرج، والأسود، واللامع، وبسعر يصل إلى 225 دولار أى حوالى 5500 جنيه مصرى.

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