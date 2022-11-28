20 نعامة تغزو شوارع كندا

جدة - نرمين السيد - وكشفت التقارير أن هناك حوالى 20 نعامة هربوا من إحدى المزارع واندفعوا تجاه الشوارع مما أصاب المارة بحالة من الذهول. وقالت الشرطة المحلية: "إن اندفاع القطيع تسبب فى مخاطرة مرورية أثناء مرورهم خلال طريق الخروج من البلدة". وتعود قطيع النعام إلى شخص واحد مزارع يهتم بتربية ذلك النوع من الطيور، وعند هروبها للشارع تعاونت الشرطة معه لأجل الإمساك بالنعام.

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