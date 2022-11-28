كوريا الجنوبية تعتزم إرسال مركبة فضائية لتهبط على سطح القمر فى 2032

وأضاف "يون" فى اجتماع حول سياسات الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إنه فى إطار خطة طويلة المدى، تهدف كوريا إلى إرسال مركبة فضائية لتهبط على سطح المريخ فى عام 2045، عندما تحتفل البلاد بالذكرى المئوية ليوم التحرير.
وتابع قائلا "بدءا من الآن، يمكن لدولة لديها رؤية فضائية قيادة الاقتصاد العالمى وحل المشكلات التى تواجه البشرية"، مشيرا إلى أن "حلم امتلاك قوة فضائية لن يكون فى المستقبل البعيد، بل سيكون فرصة وأملا للأطفال والشباب".
ولفت الرئيس الكورى الجنوبى إلى أن بلاده ستطور صاروخا محليا فى غضون خمس سنوات لمهمة استكشاف القمر.
وقال مكتب الرئيس الكورى الجنوبى إنه سيتم إنشاء وكالة فضاء على غرار وكالة ناسا الفضائية الأمريكية.
وكان إنشاء وكالة فضائية أحد وعود حملة "يون" الانتخابية، وستدفع الحكومة لإطلاق الوكالة العام المقبل بعد تشريع قانون خاص.
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