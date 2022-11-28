رئيس تويتر: تسجيلات المستخدمين الجدد على المنصة بلغت أعلى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وكشف ماسك فى تصريح نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، الإثنين، عن أن متوسط الاشتراكات الجديدة بلغ أكثر من مليونى شخص يوميا فى الأيام السبعة اعتبارًا من 16 نوفمبر وحتى 23 من الشهر ذاته، وتعد الزيادة بنسبة 66٪ مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضى.
وعرضت شرائح نشرها إيلون ماسك أيضا عدد "الدقائق النشطة للمستخدم" وأنها فى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميا للمستخدمين فى الأيام السبعة الماضية اعتبارا من 15 نوفمبر وبنسبة 30٪ مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضى.
ولفتت شرائح المعلومات إلى أن معدل انطباعات خطاب الكراهية كان أقل اعتبارا من 13 نوفمبر مقارنة بمنتصف أكتوبر من العام الماضى.
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