واتساب: تقارير تسريب بيانات المستخدمين استندت للقطات شاشة لا أساس لها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "واتساب" وفقا لموقع "وايون" الإخبارى، أنه "بعد التقارير التي تفيد بأن أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم WhatsApp معروضة للبيع على Dark Web، نفت الشركة أن أيًا من بياناتها قد تم تسريبها".
وتمتلك المنصة ما يقرب من مليارى مستخدم، وأفادت تقارير إخبارية سابقة بأن من بينهم 487 مليون مستخدم تم عرض بياناتهم للبيع من 84 دولة بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا، وفقًا لتقرير صادر عن Cybernews.
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