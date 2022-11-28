أخلاقنا الجميلة.. طريقة التعامل مع «عامل التوصيل» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى طريقة التعامل مع عامل التوصيل.

ويعد الاحترام والرحمة والتعاون من أهم أسس التعامل مع الآخرين، ويجب على الأفراد التحلى بتلك الصفات عند التعامل مع عامل التوصيل.

هناك مجموعة من الأسس الإنسانية التى يجب مراعتها عند التعامل مع عامل التوصيل، أهمها شرح العنوان جيدا والتحلى بالصبر عند التواصل معه لإيضاح موقع المنزل أو فى حالة التأخير.

ويجب استقبال عامل التوصيل بشكل حسن وذلك من خلال الابتسامة الصادقة وإلقاء السلام والتعامل معه أنه غير مسؤول عن أى شىء يخص السلع.

وعلى المستلم الاستئذان منه لغلق الباب حتى مراجعة المستلزمات أو جلب النقود أو غيره دون إهانة له، بالإضافة إلى عدم التأخير عليه.

ولا يصح على الفرد التهرب منه لأجل تعديل الطلب أو إلغائه، وعدم الفصال معه فى سعر السلع أو التوصيل.

ولا يفضل غلق الباب إلا بعد نزوله أو دخوله الأسانسير، بالإضافة إلى منحه إكرامية كهدية غير إلزامية.