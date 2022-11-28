فى مهرجان كبير.. وليمة ضخمة للقردة فى تايلاند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتهتم مدينة "لوبورى" الموجودة وسط تايلاند بإقامة مأدبة فخمة للقردة، وذلك خلال فعاليات مهرجان "Monkey Feast".

وخلال ذلك المهرجان، وضع السكان المحليون تمثايل لقرود تحمل صوان خارج ساحة "مجمع المعابد الثلاثة"، كما تم إعداد طعام لقرود المكاك من قبل المتطوعين.

وبدأ القردة يبحثون على الأطعمة المختلفة، حتى تم وضع المأكولات الخاصة بهم، وتوافد وقتها السكان المحلين والسياح والمصورين لأجل مشاهدتهم وتوثيق الحدث.

وأشارت مؤسس المهرجان، يونج يوث كيتواتانوسونت، إلى أن ذلك الحدث يساعد فى الترويج لـ "لوبورى" سنويا، كما لفت إلى أنه كان هناك حوالى 300 قرد فى تلك المدينة حتى ارتفع العدد إلى 4 آلاف، لذا اشتهرت بـ "مدينة القرود".