«أمازون» تغلق أعمالها فى مجال التوزيع بالجملة داخل الهند

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى، اليوم الإثنين، أن القرار هو الأحدث فى سلسلة من الإغلاقات لعملاق التجارة الإلكترونية فى السوق الخارجية الرئيسية حيث استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار فى العقد الماضى.
وذكرت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أنها ستوقف موقع التجارة الإلكترونية بالجملة (Amazon Distribution) المتاح فى متاجر الأحياء الصغيرة فى "بنجالورو" و"ميسور" و"هوبلى".
وقال متحدث باسم الشركة فى بيان "نحن بصدد إيقاف هذا البرنامج بطريقة تدريجية لرعاية العملاء والشركاء الحاليين".
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