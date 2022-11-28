الصين: الهبوط على سطح القمر سيتحقق فى المستقبل القريب

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الإثنين، أن الصين مستعدة لتنفيذ مشروع الهبوط على سطح القمر، مشيرة إلى أن حلم الهبوط على سطح القمر سيتحقق فى المستقبل القريب.





وقال جى تشى مينج، مساعد مدير وكالة الفضاء الصينية، فى مؤتمر صحفى عُقد قبل الإطلاق المرتقب لمهمة الفضاء المأهولة (شنتشو-15) وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، "إن خطوات الصين فى استكشاف الفضاء لن تبقى فقط فى المدار الأرضى المنخفض، وسنحلق بالتأكيد إلى أبعد من ذلك". وحققت الصين اختراقات فى تطوير الجيل الجديد من مركبات الفضاء المأهولة، والجيل الجديد من الصواريخ الحاملة المأهولة، ومركبات الهبوط على سطح القمر، والبدلات الفضائية للهبوط على سطح القمر، واقتربت من هدفها المتمثل فى الهبوط على سطح القمر. وأكملت الصين الأبحاث التكنولوجية الرئيسية وأعمال التحقق الخاصة بمشروع الاستكشاف المأهول للقمر، وشكلت خطة تنفيذ للهبوط على سطح القمر ذات "خصائص صينية".

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