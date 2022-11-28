بسبب عروض الجمعة البيضاء.. جوجل تحذر مستخدمى «Gmail»

جدة - نرمين السيد - وحذرت شركة جوجل مستخدمى تطبيق البريد الإلكترونى "Gmail" بسبب الرسائل المزيفة ورسائل النصب والاحتيال.

ونصحت جوجل مستخدمى "Gmail" بالانتباه للرسائل بالبريد الإلكترونى وعدم فتح الروابط الموجودة بها، لاحتمالية حملها للعروض المزيفة.

وأشار جوجل إلى انتشار العديد من رسائل الاحتيال عبر البريد الإلكترونى تزامنا مع عروض "البلاك فرايداى" وغيره من موسم العطلات.

ورصدت جوجل خلال الفترة الماضية حوالى 15 مليار رسالة عبر البريد الإلكترونى غير مرغوب فيها ومنعتهم من الوصول إلى البريد الوارد، وهناك أيضا 231 مليار رسالة غير مرغوب فيها ورسائل تصيد احتيالى.

وبالرغم من نجاح جوجل فى منع الرسائل غير المرغوب فيها ولكن على المستخدمين اتخاذ الحذر واتباع الإجراءات الأمنية وتفعيل المزايا التى توفر الحماية للمستخدمين.