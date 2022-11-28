من هى «عوشة السويدى» التى يحتفل بها جوجل؟

جدة - نرمين السيد - وقام جوجل بتغيير واجهته الرئيسية إلى صورة عوشة السويدى، التى توفيت فى 27 يوليو 2018.

وتساءل البعض من مستخدمى مؤشر البحث جوجل، عن "من هى عوشة السويدى" الملقبة بـ "فتاة العرب".

من هى عوشة السويدى؟

وتعد عوشة بنت خليفة السويدى هى شاعرة إمارتية ولدت فى 1 يناير 1920 بمنطقة المويجعى فى مدينة العين، وتلقب بـ "فتاة العرب".

وعوشة السويدى هى واحدة من رواد الشعر النبطى الإماراتى التى كانت تعرف مسبقا بـ "فتاة الخليج".

واسمها الحقيقى هو "عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدى"، ولكنها كانت تنشر قصائدها باسم مستعار وهو "فتاة الخليج".

نشأتها

وتأثرت عوشة بنشأتها وذلك لكبرها فى منزل علم ودين حيث كان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها، وعندما بلغت 12 عاما من عمرها اتجهت إلى الشعر.

وبدأت كتابة الشعر فى سن الثانية عشر، ونجحت خلال فترة قصيرة فى تنظيم حوالى 100 قصيدة، متأثرة ببعض الشعراء منهم الماجدى ابن ظاهر والمتنبى.

مسيرتها الأدبية

اعتادت على تنظيم وطرح 3 قصائد سنويا حتى ضاعفتها لتصبح 6 قصائد، وحرصت على الكتابة فى مختلف المجالات سواء الإسلاميات والنقد الاجتماعى والمدح والغزل.

وبسبب جمال كلماتها، حرص عدد من الفنانين على الغناء من خلال الاستعانة بكلماتها منهم جابر جاسم، وعلى بن روغة، وميحد حمد وغيرهم.

ونشرت قصائدها فى مختلف الصحف والمجلات والدواوين المسموعة تحت عنوان "فتاة العرب" عام 1990.

وبسبب جهودها ومشوارها الفنى، فازت عوشة السويدى بجائزة أبوظبى فى دورتها الخامسة عام 2009.

فتاة العرب

وفى عام 1989 أرسل لها الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" ديوان ووصفها فى أول صفحة له بـ "فتاة العرب" ومن هنا لازمها اللقب حتى اعتزالها.

واعتزلت عوشة السويدى الشعر فى أواخر التسعينات وظلت تروى أشعارها فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

الوفاة

وتوفيت عوشة السويدى "فتاة العرب" بدبى فى 27 يوليو 2018 عن عمر يناهز 98 عاما.