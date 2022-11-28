الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعى "ياوقان-36" أُطلق فى الساعة 8:23 مساء بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 دى"، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وتعد هذه المهمة رقم 451 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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