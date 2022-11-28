الإفتاء للزوجين: ليكن كلٌّ منكما معتدلًا فى تعامله

جدة - نرمين السيد - ووجهت الإفتاء نصيحة للزجين قائلة: "ليكن كلٌّ منكما معتدلًا فى تعامله مع زوجه، فلا يظلمه ساعة الغضب، ولا يعينه على الظلم ساعة الرضا".
وأوضحت أنه عن الحسن رضى الله عنه وقد أتاه رجل، فقال: إن لى بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على أن أزوجها؟ قال: “زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها”. فلا يغلبن أحدكما طبعه فيظلم الآخر.
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