الإفتاء للزوجين: ليكن كلٌّ منكما معتدلًا فى تعامله

جدة - نرمين السيد - ووجهت الإفتاء نصيحة للزجين قائلة: "ليكن كلٌّ منكما معتدلًا فى تعامله مع زوجه، فلا يظلمه ساعة الغضب، ولا يعينه على الظلم ساعة الرضا".

وأوضحت أنه عن الحسن رضى الله عنه وقد أتاه رجل، فقال: إن لى بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على أن أزوجها؟ قال: “زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها”. فلا يغلبن أحدكما طبعه فيظلم الآخر.