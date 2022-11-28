جدة - نرمين السيد - ومن المعروف، أن فتاة العرب هو لقب للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدى (1339 هـ / 1920م - 14 ذو القعدة 1439 هـ / 27 يوليو 2018م) من رواد الشعر النبطى الإماراتى. عرفت سابقا بفتاة الخليج من مواليد منطقة المويجعى فى مدينة العين وكانت من سكان دبي. اعتزلت الشعر فى أواخر التسعينيات وبقيت تروى أشعارها فى مدح الرسول ﷺ، هى أخت السياسى أحمد خليفة السويدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل يحتفى بـ ذكرى عويشة السويدى بتغيير واجهته الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.