خبير يكشف مفاجأة عن أصحاب «الأعمار الخارقة»

جدة - نرمين السيد - يوجد مجموعة من الأشخاص يسميهم باحثو طول العمر بأصحاب "الأعمار الخارقة، وهم فى الثمانينات وما بعدها، ولكن يتميزون بوظائف إدراكية تقدر بعشرات السنين أصغر من أعمارهم الحالية، وفقًا لما نشره موقع شبكة "CNBC" الأمريكية.





وأوضح البروفيسور مارك ميلشتاين، خبير صحة الدماغ ومؤلف كتاب"The Age-Proof Brain New Strategies for Improvement Memory، Protect Immunity and Fight of Dementia"، أنه فى المقابل من الممكن أن يكون دماغ الشخص أكبر من عمره الزمنى، وهو ما يجب تجنبه، لافتًا إلى أنه من السلوكيات وليس من الجينات الوراثية فقط، هى التى يكون لها تأثير قوى على مصير العقول.

وأجريت دراسة على مدار 18 شهرًا ونشرت نتائجها عام 2021، وجاء فيها أن ما يميز الأشخاص أصحاب "الأعمار الخارقة، عن ذوى مهارات الذاكرة الضعيفة، هو أنهم بشكل أساسى استمروا فى تعلم أشياء جديدة طوال حياتهم.

وذكر البرفيسور ميلشتاين مثالًا قائلًا إن الدماغ مثل حساب مصرفى، يتم إيداع مدخرات يومية فيه وهو ما يحدث للدماغ عندما تتراكم فيها "رواسب" أو روابط جديدة بين خلاياه، عن طريق التعلم، بما يشمل الذكريات.

ويتم فقد بعض هذه الروابط أو التراكمات بشكل طبيعى مع التقدم فى العمر، ويكون فى هذه الحالة وكأنه يتم القيام بسحب مبلغ ما سنويًا من الحساب المصرفى، ولكن كلما زاد عدد الودائع التى يتم القيام بادخارها يوميًا طوال الحياة، قل تأثير عمليات السحب على صافى المبالغ فى الحساب أو الروابط فى الدماغ، بحسب ما نقلته "العربية".

وكشفت إحدى الدراسات أن البالغين الذين حصلوا على سنوات تعليم أكثر، كان لديهم فصوص أمامية أكثر نشاطًا عندما خضعوا لاختبارات الذاكرة، ومن المعروف أن نشاط الفص الجبهى يرتبط بذاكرة أفضل.

لكن لابد من ملاحظة أن التعليم العالى لا يعد الطريقة الوحيدة للحفاظ على الذاكرة، فى دراسة أخرى، تظهر أنه حتى لو كان لدى الأفراد مستويات تعليمية أقل، فإن من واظبوا على متابعة محاضرات أو قاموا بالقراءة والكتابة فى أحيان كثيرة، كانت لديهم درجات ذاكرة على قدم مساواة مع أولئك الذين حصلوا على تعليم أكبر.