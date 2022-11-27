قريبًا.. هواوى تطلق هاتف Mate X3 القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وشرعت هواوى فى تغيير تصميم هاتفها القابل للطى Mate X2، حيث قامت الشركة بالعودة إلى التصميم الأصلى لهذه الفئة من هواتف الشركة العام الجارى.

وينطلق هاتف Mate Xs 2 بمستوى تسعير، إلا أن هناك معلومات توضح أن حجم الشاشة 7.8 إنش، يمثل نقطة ضعف فى تصميم هذه الإصدار من الهواتف.

وأشارت تقارير إلى أن هواوى ستجرى تعديل جديد من تصميم الإصدار القادم Mate X3 حيث تتبنى تصميم هاتف Galaxy Z Fold4، والذى يحتوى على الشاشة الداخلية الأكبر المميزة بحجم 8 إنش بالغطاء الخارجى.

وذكرت التقارير أن هواوى طورت النموذج الأولى من هاتف Mate X3 بالفعل استعدادًا للانتقال لمرحلة الإنتاج الضخم.

ومن المتوقع أن تقدم هواوى الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطى بمستوى تسعير جديد، إلا أنه يدعم الاتصال بشبكات 4G/LTE فقط مع نموذج مخصص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.