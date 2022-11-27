أخلاقنا الجميلة.. تعامل مع مديرك باحترام (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، نصائح قدمها خبراء فى هذا الشأن، يمكن من خلال اتباعها كسب ود المدير دون مبالغة.
فى البداية فإن فهم طبيعة مديرك، من الأشياء الهامة التى تجعل التواصل بينكما مريحا، وتضع حدًا للتعامل، وتسهل من تنفيذ الأفكار فى وقت قياسى.
ويحذر الخبراء من اللجوء إلى من هو أعلى رتبة من مديرك عند الوقوع فى مشكلة، فمن الاحترام اللجوء إليه أولا، كذلك عليك أن تتجنب مقاطعته فى أثناء الحديث.
من الأشياء التى يرفضها المدير الثرثرة أمامه بأمور غير هامة، إذ يعطيه هذا التصرف انطباعا غير جيد عنك، إضافة إلى الوصول إلى العمل متأخرا بشكل متكرر.
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