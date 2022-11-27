بشأن الحالة.. واتساب يختبر ميزة جديدة لمستخدمى أيفون

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب مؤخرا على اختبار ميزة جديدة لمستخدميه عبر أجهزة أيفون والتى تتعلق بتحديثات الحالة عبر التطبيق. ويسمح واتساب للمستخدمين من خلال تلك الميزة بمشاركة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة. وبدأ التطبيق خلال شهر سبتمبر الماضى، فى اختيار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام أندرويد بإصدار "WhatsApp beta"، والذى يحمل الرقم 2.22.21.5. وتساعد تلك الميزة المستخدمين فى مشاركة ملاحظة صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية لتحديث حالاتهم.

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