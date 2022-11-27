بمواصفات جبارة.. موعد طرح فيفو لهاتفها الجديد «iQOO Neo7 SE»

جدة - نرمين السيد - وتستعد الشركة لطرح هاتفها الجديد "iQOO Neo7 SE" فى 2 ديسمبر المقبل، بمزايا وإمكانيات فائقة وبسعر رخيص. ويأتى الهاتف بشاشة ذات جودة عالية ومقاومة للمياه والغبار، من نوع "AMOLED" وبقياس 6.78 بوصة وبجودة + FHD. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات. ويتميز "iQOO Neo7 SE" باحتواءه على ذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

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