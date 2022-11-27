أب يستعين بالجيتار لتهدئة الطفل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعد الموسيقى هى لغة الراحة العالمية، وظهر ذلك على وجه الطفل أثناء وضعه على الجيتار. وظهر الطفل وهو بوجه مبتسم عندما كان والده يعزف النوتات الموسيقية المفعمة بالحيوية. ونال الفيديو إعجاب مشاهديه بسبب شعورهم بالرهبة من المقطع وعلق أحدهم: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة على خطى الزمنى مرة أخرى، آمل أن تظل هكذا".

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