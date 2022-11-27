إيفانكا ترامب تحتفل مع مبابى بصعود «الديوك» لدور الـ 16

جدة - نرمين السيد - وعلقت على الصور المنشورة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلة: "يشرفنى أن أهنئ مبابى على فوز فرنسا الرائع الليلة! كيليان لطيف بقدر ما هو موهوب".

وأبرزت الصور حضور ابنه رئيس أمريكا الأسبق للمباراة، بصحبة أسرتها وزوجها.

كانت إيفانكا ترامب، قالت إنها ستهتم بأسرتها الفترة المقبلة، وستبتعد عن السياسة، فى تصريحات صحفية أدلت بها عقب إعلان والدها الترشح رسميا لانتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية 2024.