فى مزاد علنى.. عرض خاتم يعود للعصور الوسطى

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ ديفيد بورد البالغ من العمر 69 عاما، أثناء وجوده بالريف الإنجليزى، بخاتم زفاف مرصع بالماس.

ويعد السعر المتوقع لذلك الخاتم حوالى 30 أو 40 ألف جنيه إسترلينى أى ما يعادل 35 أو 47 ألف دولار، ويتم عرضه فى مزاد يوم 29 نوفمبر الجارى، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "CNN".

وتمكن بورد من العثور على ذلك الخاتم المذهل خلال محاولته الثانية حتى يصبح مكتشف معادن، وذلك بعد مرور فترة قضاها فى السبعينيات خلال القرن الماضى لكنه لم يعثر على ما هو قيم أو نفيس.

واعتقد بورد الخاتم فى الدباية أنه غلاف حلوى، ولكنه سرعان ما أدرك أنه خاتم ذهبى، واعتقد أنه خردة معدنية واحتفظ به.

وأضاف المستكشف" بمجرد عودتى إلى المنزل وتنظيفه، أدركنا أنه أهم بكثير مما كنا نظن"، كما قال نايجل ميلز، مستشار العملات المعدنية والآثار لدى دار Noonans للمزادات، فى بيان إن الخاتم فى "حالة شبه مثالية" من الحفظ.

ويتكون من شريطين متشابكين إشارة إلى رباط الزواج، بالإضافة إلى أنه مرصع بماسة مقلوبة، ومن الداخل به نقشة باللغة الفرنسية التى تعود إلى العصور الوسطى، وتعنى: "أنا أحمل إيمانك، فلتحمل إيمانى".

واعتقد الخبراء فى دار "Noonans" للمزادات، أن ذلك الخاتم يرجع إلى حفل الزفاف فى 1388 خاص بجوان بروح، ومنحه لها زوجها "توماس"